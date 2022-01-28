Драка на дороге попала на видео в Актау

По сообщениям очевидцев, драка на дороге произошла сегодня, 28 января 2022 года, около 13:00. Потасовку устроили, предположительно, водители двух машин. Видео было снято между 24 и 28А микрорайонами. Что не поделили участники потасовки, не сообщается.- Бои без правил, - комментирует автор видео.В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что заявлений по данному факту не поступало.