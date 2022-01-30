Тройное ДТП в Актау: полиция разыскивает виновника аварии

- В данный момент по задержанию водителя проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В отношении неизвестного лица составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - заявили в ведомстве.

Авария произошла 29 января, в 11:30, на перекрёстке между «Шыгыс-2», 31А, 31Б и «Шыгыс-3» микрорайонами.Установлено, что водитель «Toyota 4Runner» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Mercedes-Benz». По инерции внедорожник опрокинуло и он столкнулся ещё с одним автомобилем «Hyundai Santafe».Виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.В аварии пострадали три человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи все были отпущены домой.Для справки:- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.- Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влекут штраф в размере 10 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.- То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это предусматривает штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством сроком на один год.- Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами - влекут штраф в размере 20 МРП.