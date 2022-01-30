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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 3234

Тройное ДТП в Актау: полиция разыскивает виновника аварии

Подробности дорожного инцидента предоставила пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Авария произошла 29 января, в 11:30, на перекрёстке между «Шыгыс-2», 31А, 31Б и «Шыгыс-3» микрорайонами.

Установлено, что водитель «Toyota 4Runner» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Mercedes-Benz». По инерции внедорожник опрокинуло и он столкнулся ещё с одним автомобилем «Hyundai Santafe».

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

В аварии пострадали три человека. Они были доставлены в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи все были отпущены домой.

- В данный момент по задержанию водителя проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В отношении неизвестного лица составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - заявили в ведомстве.


Для справки:
Статья 610 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Часть 1 - Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб - влекут штраф в размере 10 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок девять месяцев.

Часть 2 - То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Это предусматривает штраф в размере 15 МРП и лишение права управления транспортным средством сроком на один год.

Часть 3 - Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами - влекут штраф в размере 20 МРП.






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Комментарии ( 7 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:11
Цитата: Август
Так как значительная часть автовладельцев приобретает права не проходя проверку знаний имеем такой результат


Это точно!, права купил, а ездить не купил...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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  • Жанар
 Август (Посетители) Сегодня, 17:30
Цитата: Aktcitizen
Вы действительно думаете, он не знал, что нельзя ехать на красный свет? Этому в детском садике учат с песенками.


Ну вот в соседнем видео человек не знал о том, что на перекрёстке нужно завершать манёвр, а сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала. Сам выложил сюда видео с заявкой на правоту.

У нас на курсах по вождению майор на пенсии начал обучение (второй или третий урок, как сейчас помню) с рассказов о серьёзных и страшных авариях, на которых он было лично.
 
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  • malovdmitriy
 Aktcitizen (Посетители) Сегодня, 17:27
Цитата: Август
Так как значительная часть автовладельцев приобретает права не проходя проверку знаний имеем такой результат.


Цитата: Maximus
Обезьяны за рулём не знающие элементарных правил ПДД.


Вы действительно думаете, он не знал, что нельзя ехать на красный свет? Этому в детском садике учат с песенками.

Всё он знал. Только плевать хотел на правила. И скорее всего действительно был пьян, поэтому и сбежал.
 
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  • Жанар
 Август (Посетители) Сегодня, 17:19
Ужасно обстоят дела с движением автотранспорта в городе. Нет никакого порядка. Так как значительная часть автовладельцев приобретает права не проходя проверку знаний имеем такой результат. На втором месте по значимости в этой проблеме стоит количество автомобилей и ввезённый автохлам из России и Армении.
 
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  • malovdmitriy
  • Жанар
 Maximus (Посетители) Сегодня, 17:11
Обезьяны за рулём не знающие элементарных правил ПДД.
Движение на дорогах Актау постоянно напряжённо-некомфортное. С каждого угла и перекрёстка лезут как по главной.
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 16:34
Где видео ДТП? Там же камеры везде, ко всему у людей, почти у каждого второго регик.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:09
Паходу бухой был по этому и свалил.да уж дтп одни за одним
 
 

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