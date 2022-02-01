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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:41

Просмотров: 574

Мужчину с незадекларированными долларами задержали в аэропорту Актау

Очередное превышение валюты при вывозе за рубеж выявлено в аэропорту Актау. В ходе проведения таможенного досмотра были обнаружены наличные денежные средства в количестве 10 700 долларов США. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
При таможенном контроле в ходе оформления международного рейса Актау – Дубай 31 января у гражданина Республики Казахстан, 1987 года рождения были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 10 700 долларов.

Гражданин перемещал денежные средства через таможенную границу Евразийского экономического союза без декларирования в пассажирской таможенной декларации.

Со слов задержанного, о необходимости таможенного декларирования наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, он не знал, поэтому таможенная декларация им не заполнялась.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении КоАП РК по статье 551 часть 3 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию» и наложен штраф в сумме 10 МРП ( 30 630 тенге). Денежные средства были возвращены владельцу.

- С начала года таможенным постом выявлено два факта вывоза наличных денежных средств физическими лицами с нарушением таможенного законодательства, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях. Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдения правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС, - отметил руководитель таможенного поста «Ауежай – Актау» Мурат Байгебаев.

СПРАВКА: подпунктом 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Наряду с этим решением Коллегии Евразийского экономического союза от 6 августа 2019 года № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» установлено, что пассажирская таможенная декларация сопровождается представлением документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов при их единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза или единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Данное решение вступило в силу 3 февраля 2020 года.



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