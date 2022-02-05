Гараж горел в пригороде Актау

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Инцидент произошёл вечером 4 февраля в сельском округе Баскудук Мунайлинского района на улице Жасдаурен.
По сообщению спасателей, загорелась крыша гаража, где ремонтировали машины.
Пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
По сообщению спасателей, загорелась крыша гаража, где ремонтировали машины.
- Причиной послужило несоблюдение правил пожарной безопасности мастером в гараже, а именно, использование вблизи открытого огня горюче-смазочных материалов во время ремонта мотора автомобиля, - озвучили спасатели.
Пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
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