Гараж горел в пригороде Актау

- Причиной послужило несоблюдение правил пожарной безопасности мастером в гараже, а именно, использование вблизи открытого огня горюче-смазочных материалов во время ремонта мотора автомобиля, - озвучили спасатели.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля в сельском округе Баскудук Мунайлинского района на улице Жасдаурен.По сообщению спасателей, загорелась крыша гаража, где ремонтировали машины.Пожар ликвидирован.Жертв и пострадавших нет.