За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

Один из пожаров произошёл 2 февраля в Жанаозене. Примерно в 16:35 в микрорайоне «Кендерли» в четырехкомнатном жилом доме сгорел холл. Площадь горения составила 16 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.В этот же день сгорел автомобиль в селе Бейнеу. Примерно в 22:51 произошло горение в моторном отсеке машины марки «Audi A6», 1995 года выпуска. Пострадавших нет.На следующий день в 10:23 произошел пожар в игровом клубе «Лото», произошло горение зала, компьютеров, игровых автоматов и мебели в селе Бейнеу. Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.В пятницу, 4 февраля, произошло четыре пожара.Один из них в 19 доме в 8 микрорайоне. Примерно в 12:07 произошло горение в детской комнате. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.В 13:17 в одном из домов в микрорайоне «Шанырак» в Жанаозене произошло горение домашних вещей. Пострадавших нет.В 17:45 произошло горение крыши гаража по адресу: Мунайлинский район, сельский округ «Баскудык», улица Жасдаурен. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пожарные вытащили газовый баллон в безопасное место. Пострадавших нет.В 19:09 на перекрестке между 6 и 8 микрорайонами Актау произошло горение в моторном отсеке и в салоне автомашины «Тоуота Rav-4», 2003 года выпуска.В субботу, 5 февраля, на территории участка №114 в 19 микрорайоне Актау сгорел 40-тонный контейнер.В воскресенье, 6 февраля, в 21:14 в селе Мангистау на штрафстоянке полностью сгорел автомобиль «Lada Priora». Также пострадала рядом стоящая машина «Renault Duster». Пострадавших нет.В этот же день сгорел еще один автомобиль в 27 микрорайоне Актау. Горение произошло в моторном отсеке и в салоне автомашины «Kia Sportage».