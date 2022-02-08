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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

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За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля

С 31 января по 6 февраля в регионе произошло 11 пожаров и 11 случаев горения, три раза спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве рассказали подробности пожаров.

Один из пожаров произошёл 2 февраля в Жанаозене. Примерно в 16:35 в микрорайоне «Кендерли» в четырехкомнатном жилом доме сгорел холл. Площадь горения составила 16 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день сгорел автомобиль в селе Бейнеу. Примерно в 22:51 произошло горение в моторном отсеке машины марки «Audi A6», 1995 года выпуска. Пострадавших нет.

На следующий день в 10:23 произошел пожар в игровом клубе «Лото», произошло горение зала, компьютеров, игровых автоматов и мебели в селе Бейнеу. Площадь горения составила 70 квадратных метров. Пострадавших нет.

В пятницу, 4 февраля, произошло четыре пожара.

Один из них в 19 доме в 8 микрорайоне. Примерно в 12:07 произошло горение в детской комнате. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В 13:17 в одном из домов в микрорайоне «Шанырак» в Жанаозене произошло горение домашних вещей. Пострадавших нет.

В 17:45 произошло горение крыши гаража по адресу: Мунайлинский район, сельский округ «Баскудык», улица Жасдаурен. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пожарные вытащили газовый баллон в безопасное место. Пострадавших нет.

В 19:09 на перекрестке между 6 и 8 микрорайонами Актау произошло горение в моторном отсеке и в салоне автомашины «Тоуота Rav-4», 2003 года выпуска.

В субботу, 5 февраля, на территории участка №114 в 19 микрорайоне Актау сгорел 40-тонный контейнер.

За неделю в Мангистау сгорели четыре автомобиля


В воскресенье, 6 февраля, в 21:14 в селе Мангистау на штрафстоянке полностью сгорел автомобиль «Lada Priora». Также пострадала рядом стоящая машина «Renault Duster». Пострадавших нет.

В этот же день сгорел еще один автомобиль в 27 микрорайоне Актау. Горение произошло в моторном отсеке и в салоне автомашины «Kia Sportage».



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