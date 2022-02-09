Склад загорелся в Актау

Инцидент произошёл сегодня утром, 9 февраля, на территории Промзона-1 (База ОРС).Вызов в пожарную часть поступил в 07:40.По прибытии огнеборцы выяснили, что горит одноэтажный склад.В тушении в настоящее время задействованы 26 спасателей и восемь единиц спецтехники. Примерная площадь горения составляет 400 квадратных метров.Жертв и пострадавших нет.