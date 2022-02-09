Склад загорелся в Актау

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Инцидент произошёл сегодня утром, 9 февраля, на территории Промзона-1 (База ОРС).
Вызов в пожарную часть поступил в 07:40.
По прибытии огнеборцы выяснили, что горит одноэтажный склад.
В тушении в настоящее время задействованы 26 спасателей и восемь единиц спецтехники. Примерная площадь горения составляет 400 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
Вызов в пожарную часть поступил в 07:40.
По прибытии огнеборцы выяснили, что горит одноэтажный склад.
В тушении в настоящее время задействованы 26 спасателей и восемь единиц спецтехники. Примерная площадь горения составляет 400 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.