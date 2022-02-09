Девушка хотела покончить с собой в Актау

- Внутри комнаты находилась нетрезвая девушка 2004 года рождения, которая пыталась покончить с собой. Сотрудники Центра медицины катастроф оказали первую помощь и передали её матери, - рассказали в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

По данному факту 4 февраля в 01:58 в полицию поступил вызов о том, что девушка грозит совершить суицид в одной из квартир дома на четвёртом этаже в 32В микрорайоне.Спасатели установили автолестницу и вместе со стражами порядка проникли в квартиру.