Пожар в жилом доме в селе Мангистау ликвидирован

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Вызов на пульт дежурного о пожаре в селе Мангистау поступил в 16:55. На балконе в одной из квартир 19 дома горели домашние вещи. Произошло задымление общего коридора и лестничных пролетов.
- Пожар ликвидирован в 17:15. Жертв и пострадавших нет, - сообщили спасатели региона.
Напомним, эвакуацию жителей дома проводили сотрудники линейного отдела полиции Мангистау.
- Пожар ликвидирован в 17:15. Жертв и пострадавших нет, - сообщили спасатели региона.
Напомним, эвакуацию жителей дома проводили сотрудники линейного отдела полиции Мангистау.
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