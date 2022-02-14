В Сети появилось видео аварии в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 февраля 2022 года в 20:15.Два автомобиля совершили столкновение в 17 микрорайоне напротив дома 77/1.- Водитель автотранспорта Toyota Camry при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомашине Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.На водителя автомобиля Toyota Camry составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).