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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 2719

В Сети появилось видео аварии в Актау

Момент столкновения двух легковых автомобилей в 17 микрорайоне попал на камеру видеонаблюдения.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 февраля 2022 года в 20:15.



Два автомобиля совершили столкновение в 17 микрорайоне напротив дома 77/1.

- Водитель автотранспорта Toyota Camry при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомашине Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.

На водителя автомобиля Toyota Camry составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).



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Комментарии ( 2 )

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Gospodin (Посетители) Сегодня, 12:38
Рад тому, что не в водительскую дверь удар произошел. Осторожнее пожалуйста!
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:58
Белый авто сделал зачетный сложный переворот и на колеса встал. Каскадёры позавидовали бы.
 
 

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