В детском саду Актау произошёл пожар

- Отметим, что все сотрудники городских детских садов ранее прошли обучающие курсы по профилактике пожарной безопасности, - сообщили в акимате.

В результате короткого замыкания сегодня, 16 февраля, около 08:20, в саду «Айголек», расположенном в 5 микрорайоне, произошёл пожар.Возгорание было потушено собственными силами сотрудников детского сада до прибытия специалистов.Пострадавших нет.Подача электричества восстановлена.