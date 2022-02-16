В детском саду Актау произошёл пожар

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В результате короткого замыкания сегодня, 16 февраля, около 08:20, в саду «Айголек», расположенном в 5 микрорайоне, произошёл пожар.
Возгорание было потушено собственными силами сотрудников детского сада до прибытия специалистов.
Пострадавших нет.
Подача электричества восстановлена.
Возгорание было потушено собственными силами сотрудников детского сада до прибытия специалистов.
Пострадавших нет.
Подача электричества восстановлена.
- Отметим, что все сотрудники городских детских садов ранее прошли обучающие курсы по профилактике пожарной безопасности, - сообщили в акимате.
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