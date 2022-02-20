Скальная тропа горела в Актау

Инцидент произошёл вечером 20 февраля.По сообщению ДЧС региона, вызов по данному факту в пожарную часть не поступал.Несмотря на это, на место происшествия прибыли огнеборцы, но их помощь уже не понадобилась.В результате горения сухой травы пострадала часть настила местной достопримечательности.