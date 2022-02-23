Пулю из груди подростка извлекли врачи в Актау

Фото предоставил Азамат Сарсенбаев
Как стало известно, в приёмный покой областной детской больницы 19 февраля был доставлен 16-летний подросток с пулевым ранением в грудную клетку.
По словам родителей, он по неосторожности получил ранение в тире парка «Акбота».
После полного обследования 22 февраля врачи провели сложнейшую операцию по извлечению пули от пневматического оружия из грудной клетки подростка. Для этого понадобилось эндоскопическое оборудование.
В настоящее время подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту с жалобами и заявлениями никто не обратился. Родители подростка также ни к кому претензий не имеют.
По словам родителей, он по неосторожности получил ранение в тире парка «Акбота».
После полного обследования 22 февраля врачи провели сложнейшую операцию по извлечению пули от пневматического оружия из грудной клетки подростка. Для этого понадобилось эндоскопическое оборудование.
- Операция длилась примерно 40 минут. Благодаря современному оборудованию удалось провести сложную операцию без существенных проблем. В противном случае, как сетуют врачи, пришлось бы вскрывать грудную клетку, чтобы вытащить инородное тело, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
В настоящее время подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту с жалобами и заявлениями никто не обратился. Родители подростка также ни к кому претензий не имеют.
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