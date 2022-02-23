Пулю из груди подростка извлекли врачи в Актау

- Операция длилась примерно 40 минут. Благодаря современному оборудованию удалось провести сложную операцию без существенных проблем. В противном случае, как сетуют врачи, пришлось бы вскрывать грудную клетку, чтобы вытащить инородное тело, - рассказал Азамат Сарсенбаев.

Как стало известно, в приёмный покой областной детской больницы 19 февраля был доставлен 16-летний подросток с пулевым ранением в грудную клетку.По словам родителей, он по неосторожности получил ранение в тире парка «Акбота».После полного обследования 22 февраля врачи провели сложнейшую операцию по извлечению пули от пневматического оружия из грудной клетки подростка. Для этого понадобилось эндоскопическое оборудование.В настоящее время подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту с жалобами и заявлениями никто не обратился. Родители подростка также ни к кому претензий не имеют.