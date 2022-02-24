Автомобиль сгорел в Мангистау

Автомобиль загорелся в сельском округе Атамекен.- Автомобиль «Газель» 2013 года сгорел полностью. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара был задействован один спецтранспорт и шесть человек личного состава, – сообщили в ДЧС Мангистауской области.