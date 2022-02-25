В Актау произошёл пожар на СТО

Кадр видео. Фото предоставило управление по чрезвычайным ситуациям в Актау
Сигнал о возгорании СТО напротив строительного рынка «САК» поступил в противопожарную службу сегодня в 10:08.
Пожар удалось потушить в 10:28.
- Произошло возгорание СТО. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар уже потушили. Из здания СТО были извлечены 13 баллонов с ацитиленом и два газовых баллона. Пострадавших нет, - прокомментировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.
Пожар удалось потушить в 10:28.
- Произошло возгорание СТО. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар уже потушили. Из здания СТО были извлечены 13 баллонов с ацитиленом и два газовых баллона. Пострадавших нет, - прокомментировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.