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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 346

В Актау произошёл пожар на СТО

В Актау напротив строительного рынка «САК» произошёл пожар на СТО. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.

Кадр видео. Фото предоставило управление по чрезвычайным ситуациям в Актау
Сигнал о возгорании СТО напротив строительного рынка «САК» поступил в противопожарную службу сегодня в 10:08.

Пожар удалось потушить в 10:28.



- Произошло возгорание СТО. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар уже потушили. Из здания СТО были извлечены 13 баллонов с ацитиленом и два газовых баллона. Пострадавших нет, - прокомментировал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.


В Актау произошёл пожар на СТО


В Актау произошёл пожар на СТО


В Актау произошёл пожар на СТО



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:10
пожар на СТО

Я бы не стал так громогласно заявлять об этих гаражах, что это СТО, где работают непонятно кто и неизвестно чем! Не пора ли там тоже провести рейд по проверке о наличии бирок и свидетельств о прохождении госповерок газовых баллонов, шлангов, манометров и т.д
 
 

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