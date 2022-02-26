Несколько пожарных машин выехали на вызов в Актау из-за короткого замыкания

По информации спасателей, сегодня утром, 26 февраля в 05:39, в пожарную часть поступил вызов в 27 микрорайон.По приезду огнеборцы установили, что под козырьком во втором подъезде дома №87 произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания.На место выезжали три единицы техники и восемь человек личного состава.