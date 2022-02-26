Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО

Первая «посылка» для заключённого, а именно, мобильный телефон обнаружили контролёры учреждения ГМ 172/10 в зимней обуви.Телефон был спрятан под стелькой правого ботинка.Средство связи было аккуратно уложено в подошве. К нему предназначались две сим-карты.Сотрудники СИЗО пресекли пронос не только этих запрещённых предметов.Также подозрение вызвали баурсаки. Они были начинены маленькими таблетками чёрного цвета, предположительно наркотического происхождения.Подобные таблетки были также спрятаны под этикетку пятилитровой пластиковой бутылки.На место была вызвана опергруппа. Преступные находки изъяли и отправили на экспертизу.Факт зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).