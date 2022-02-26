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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:00

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Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО

Находки изъяли и отправили на экспертизу, сообщили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10.

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10
Первая «посылка» для заключённого, а именно, мобильный телефон обнаружили контролёры учреждения ГМ 172/10 в зимней обуви.

Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО


Телефон был спрятан под стелькой правого ботинка.

Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО


Средство связи было аккуратно уложено в подошве. К нему предназначались две сим-карты.

Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО


Сотрудники СИЗО пресекли пронос не только этих запрещённых предметов.

Также подозрение вызвали баурсаки. Они были начинены маленькими таблетками чёрного цвета, предположительно наркотического происхождения.

Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО


Подобные таблетки были также спрятаны под этикетку пятилитровой пластиковой бутылки.

Телефон в подошве, баурсаки с таблетками: Какие «посылки» не дошли до арестантов актауского СИЗО


На место была вызвана опергруппа. Преступные находки изъяли и отправили на экспертизу.

Факт зарегистрировали в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).



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