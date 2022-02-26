Массовое ДТП на дороге Жетыбай-Жанаозен прокомментировали в полиции

- На месте работают дознаватели отдела полиции Каракиянского района. Особо тяжело пострадавших нет. Общее количество и их состояние сейчас выясняются. Ведётся расследование, - сообщили в ведомстве.

Из-за поднявшейся пыльной бури и плохой видимости на 45 километре участке автодороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен столкнулись несколько автомашин.По предварительным данным, участниками аварии стали Toyota Matrix, Hyundai Accent, Daewoo Nexia, Audi 100 и Ваз 2110. Они двигались в одном направлении.