Густой дым наблюдали жители Актау

Очевидцы сообщили о возгорании автомобильных покрышек на свалке в районе садово-огородного товарищества «Заозерный» в Мунайлинском районе вечером 27 февраля.По информации ДЧС региона, по данному факту поступил вызов в пожарную часть в 17:54. Как установлено, горели автомобильные покрышки.В 18:21 пожар ликвидирован.В тушении были задействованы пять человек и одна единица техники.Пострадавших нет.