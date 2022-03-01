За неделю спасатели Актау вызволили шестерых детей из запертых квартир

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По данным ведомства, за прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 28 выездов по тревоге, в том числе четыре раза - на пожары, 16 раз - на случаи горения и восемь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.



За этот период спасатели вызволили шестерых детей из запертых квартир.



Подробности аварийно-спасательных работ:



Днём 21 февраля спасатели оказали помощь сотрудникам полиции, спасая 12-летнюю девочку из запертой комнаты в квартире. Пожарные взломали дверь спальни с помощью дрели, вошли в квартиру дома 29 в 32А микрорайоне. Спасатели передали подростка маме.



На следующий день спасатели вызволили двоих детей 9 и 6 лет, которые оказались запертыми в одном из домов села Мангыстау в Мунайлинском районе. По прибытию на место вызова спасатели установили трехколенную лестницу в окно второго этажа, спасатель вошёл в дом через окно и открыл входную дверь. Дети переданы родителям.



В этот же день вызволили ещё одно ребёнка, который оказался запертым в доме №44 в селе Мангыстау в Мунайлинском районе. Спасатели открыли входную дверь и вошли в квартиру. Четырёхлетнюю девочку передали матери.



В четверг, 24 февраля, спасатели оказали помощь полуторагодовалому ребёнку, который оказался запертым в квартире в доме №1 в 12 микрорайоне Актау. Спасатели установили трёхколенную лестницу в окно второго этажа и вошли в квартиру. Малыша предали матери.



Днём 25 февраля пожарные спасли трёхлетнюю девочку, которая оказалась взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 43/1 доме в 16 микрорайоне. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно квартиры, а затем передали девочку родителям.



Этим же вечером огнеборцы спасли пожилую 78-летнюю женщину, которая оказалась запертой в квартире. Пожарные с помощью лома открыли дверь и вошли в квартиру в доме №35 6 микрорайона. Женщину передали дочери.