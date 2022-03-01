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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:06

Просмотров: 674

Крупный пожар в вахтовом посёлке Тенгиз попал на видео

Видео с места происшествия разместили в социальных сетях.

Кадр видео
Пожар произошёл в вахтовом посёлке Тенгиз Атырауской области.



- 1 марта в 16:40 в вахтовом посёлке Тенгиз Жылыойского района Атырауской области на открытой территории предприятия происходит горение производственного шлама. По информации пожарно-аварийной спасательной службы ТШО, горение производственного шлама происходит на предварительной площади 200 квадратных метров, - передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области. 

По данным ДЧС, пострадавших нет. Тушение пожара проводит ПАСС ТШО: 17 работников и четыре единицы техники, и ТОО COCR: шесть работников и две единицы техники.

- Из города Кульсары направлены 10 сотрудников и две единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Расстояние от Кульсары - 90 километров. По прибытии сотрудников будет уточнена дополнительная информация, - добавили в департаменте.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:55
Горит склад пластиковой посуды ,вроде

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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