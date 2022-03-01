«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Марта
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 487.75 KZT
  • €1 = 545.99 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:18

Просмотров: 2211

Автомобиль перевернулся в результате аварии в Актау

Столкновение двух автомобилей произошло между 14, 13 и 12 микрорайонами Актау. В результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей совершил опрокидывание.

Фото очевидцев
Авария произошла сегодня, 1 марта, на дороге между 14, 13 и 12 микрорайонами. По данным полиции, в 19:48 произошло столкновение автомашин «Toyota RAV4» и «Renault Duster».

- Водитель автотранспорта Toyota RAV4 не уступил дорогу главному движущемуся автотранспорту Renault Duster и совершил столкновение. В результате ДТП автомашина Toyota RAV4 опрокинулась. Пострадавших нет. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК,- сообщили в полиции региона.

Автомобиль перевернулся в результате аварии в Актау


Автомобиль перевернулся в результате аварии в Актау







Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Бродяга (Посетители) Сегодня, 00:48
Да когда они уже кончатся на наших дорогах эти дэбилы!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика