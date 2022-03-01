Автомобиль перевернулся в результате аварии в Актау

Авария произошла сегодня, 1 марта, на дороге между 14, 13 и 12 микрорайонами. По данным полиции, в 19:48 произошло столкновение автомашин «Toyota RAV4» и «Renault Duster».- Водитель автотранспорта Toyota RAV4 не уступил дорогу главному движущемуся автотранспорту Renault Duster и совершил столкновение. В результате ДТП автомашина Toyota RAV4 опрокинулась. Пострадавших нет. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК,- сообщили в полиции региона.