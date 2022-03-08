Истошные крики разбудили жителей Актау глубокой ночью

- Она была с группой молодых людей, которые стояли около кафе «Папа бар». У нее реально «поехала крыша». К ней никто не приставал, она просто ходила и кричала. Жильцы пытались ее успокоить, крича из своих окон, но реакции ноль. В 02:45 приехала полиция, после этого она угомонилась, - рассказала жительница дома №2 Наталья.

Заведение, у которого произошел инцидент. Фото жителей дома №2.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта, около 02:30, у кафе «Папа бар» за домом №2.По словам жителей дома №2, примерно в 02:30 ночи, их разбудили громкие крики девушки. Она визжала во все горло, при этом драки не было.В департаменте полиции сообщили, что заявлений по данному факту не поступало.В кафе корреспонденту Lada.kz дозвониться не удалось.