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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 745

Истошные крики разбудили жителей Актау глубокой ночью

Неподобающее поведение посетительницы кафе повергло в недоумение жителей 5 микрорайона.

Кадр видео
Инцидент произошел в ночь на 8 марта, около 02:30, у кафе «Папа бар» за домом №2.

По словам жителей дома №2, примерно в 02:30 ночи, их разбудили громкие крики девушки. Она визжала во все горло, при этом драки не было.

- Она была с группой молодых людей, которые стояли около кафе «Папа бар». У нее реально «поехала крыша». К ней никто не приставал, она просто ходила и кричала. Жильцы пытались ее успокоить, крича из своих окон, но реакции ноль. В 02:45 приехала полиция, после этого она угомонилась, - рассказала жительница дома №2 Наталья.


Истошные крики разбудили жителей Актау глубокой ночью

Заведение, у которого произошел инцидент. Фото жителей дома №2.


В департаменте полиции сообщили, что заявлений по данному факту не поступало.

В кафе корреспонденту Lada.kz дозвониться не удалось.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!




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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:59
в 02:30 ночи, их разбудили громкие крики девушки. Она визжала во все горло

Весело живёте! Это всё шайтан-вода crazy Боже упаси жить рядом с тошниловками...
 
 

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