В Сети появилось видео драки в Актау

Видео с массовой дракой появилось в Сети. Потасовка произошла на дороге между 7 и 7А микрорайонами.На кадрах видно, что четверо мужчин избивают руками и ногами лежачего на земле мужчину.По информации пресс-службы полиции региона, в настоящее время по данному факту проводится проверка.- Ведётся работа по установлению причастных лиц, - отметили в ведомстве.