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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 3469

В Сети появилось видео драки в Актау

В Сеть попало видео с дракой нескольких людей на дороге между 7 и 7А микрорайонами. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.

Кадр видео
Видео с массовой дракой появилось в Сети. Потасовка произошла на дороге между 7 и 7А микрорайонами.

На кадрах видно, что четверо мужчин избивают руками и ногами лежачего на земле мужчину.



По информации пресс-службы полиции региона, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

- Ведётся работа по установлению причастных лиц, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 8 )

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  • Aleksa-N
  • Феникс
  • elek
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:22
К сожалению, таких "героев" хватает, а практика судов и правоохранения когда за деяния группы лиц в итоге расплачивается один, этому способствует.
На видео видно что избивают все, несмотря на то что там все крепкие парни и по идее один бы мог справится и пояснить что-то даже если представить что человек что-то допустил и не прав, НО бьют все, кто больше, кто меньше, НО ВСЕ, толпой как звери которые пытаются убить жертву. Это не потасовка, это групповое избиение, потому как он не сопротивляется, просто защищается. Таким образом людей порой забивают до смерти, и в этом нет ни чести, ни героизма. Люди в сознании которых подобное поведение нормально - опасны для общества и им нужно давать четко это понять соответствующим строгим наказанием. Мир всем!
 
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  • Empro
  • Aleksa-N
  • Sportikus
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:50
Девки не засцали! bravo
Хоть покричали и то молодцы!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
-1
  • leo529
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Ксандер (Посетители) Сегодня, 11:12
Цитата: strana.kz
да люди озверели прям


Всем думающим нужно это осознать и попридержать себя.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:08
Ксандер,
да люди озверели прям
 
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  • strana.kz
 Кари (Посетители) Сегодня, 11:02
и все наблюдают
 
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  • strana.kz
  • NASA
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 Ксандер (Посетители) Сегодня, 10:50
События последних недель и последних лет в целом сильно разделяют людей. Люди спорят, ругаются, доказывают друг-другу что то... На этом фоне появляется конфликты, возникает агрессия.

Следовало бы закрыть все питейные заведения до конца года хотя бы. А так же ограничить продажу алкоголя.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:46
вот шакалы. реальные шакалы 4 на одного
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 10:34
Герои, вчетвером
 
 

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