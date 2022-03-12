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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 2351

Экскаватор упал в Каспий

Инцидент сняли на видео.

Кадр видео
По словам автора видео, экскаватор на платформе частной компании ТОО «Semarco» накренило во время забора ковша на территории торгового морского порта Баутино. Действия водителя запечатлели сегодня, 12 марта, во второй половине дня.

На кадрах видно, что водитель экскаватора проводит работы в непогоду.

В морском порту Баутино сообщили, что плавучий экскаватор «Амфибия» упал набок на территория частной компании. Водитель не пострадал.

Диспетчеры порта сообщают о том, что в настоящее время они проводят работы по поднятию экскаватора.

В ДЧС региона сообщали сегодня о штормовом предупреждении. В Мангистауской области ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, днем на западе области 15-20 м/с.

В Актау ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.




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Комментарии ( 5 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 21:06
Автор счастлив , его день удался.
 
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BOBBI (Посетители) Сегодня, 21:01
Да в экстремальных ситуациях родной язык дает о себе знать...
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 20:23
Велик и могуч русский язык
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 19:57
Восхищает реакция автора ролика на происходящее в кадре...
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:32
Экскаватор, который думал, что он яхта...
 
 

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