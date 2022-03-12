Экскаватор упал в Каспий

По словам автора видео, экскаватор на платформе частной компании ТОО «Semarco» накренило во время забора ковша на территории торгового морского порта Баутино. Действия водителя запечатлели сегодня, 12 марта, во второй половине дня.На кадрах видно, что водитель экскаватора проводит работы в непогоду.В морском порту Баутино сообщили, что плавучий экскаватор «Амфибия» упал набок на территория частной компании. Водитель не пострадал.Диспетчеры порта сообщают о том, что в настоящее время они проводят работы по поднятию экскаватора.В ДЧС региона сообщали сегодня о штормовом предупреждении. В Мангистауской области ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, днем на западе области 15-20 м/с.В Актау ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.