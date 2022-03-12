Мужчина украл кошелек на рынке в Актау

Кражу зафиксировала камера наблюдения в одном из бутиков на рынке в 24 микрорайоне 8 марта.По словам пострадавшей, мужчина похитил ее кошелек из сумки. В нем было 180 тысяч тенге и документы.После просмотра видеозаписи женщина обратилась с заявлением в полицию, но поиски пока не дали результата.Она просит горожан помочь установить личность подозреваемого.