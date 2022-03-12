Мужчина украл кошелек на рынке в Актау

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Кражу зафиксировала камера наблюдения в одном из бутиков на рынке в 24 микрорайоне 8 марта.
По словам пострадавшей, мужчина похитил ее кошелек из сумки. В нем было 180 тысяч тенге и документы.
После просмотра видеозаписи женщина обратилась с заявлением в полицию, но поиски пока не дали результата.
Она просит горожан помочь установить личность подозреваемого.
По словам пострадавшей, мужчина похитил ее кошелек из сумки. В нем было 180 тысяч тенге и документы.
После просмотра видеозаписи женщина обратилась с заявлением в полицию, но поиски пока не дали результата.
Она просит горожан помочь установить личность подозреваемого.
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