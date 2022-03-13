Фура опрокинулась в пригороде Актау: пострадал водитель

По информации ведомства, 13 марта около 18:00 ДТП заметил при патрулировании заданного маршрута экипаж батальона патрульной полиции.Выяснилось, что водитель грузового автотранспорта Mercedes при выполнении манёвра не вошёл в поворот. В результате машина с прицепом опрокинулась.Пострадал водитель. Он был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).Нарушение влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.Как сообщили очевидцы, на фуре установлены иностранные государственные номерные знаки. Судя по табличкам на машине она принадлежит турецкому государству.