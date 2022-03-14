Внедорожник перевернулся в Актау

Дорожный инцидент произошёл 13 марта примерно в 15:20 напротив строительного магазина «Мастер Дом».В результате столкновения с легковым автомобилем Toyota FJ Cruiser перевернулся. Поднять машину на колёса помогли очевидцы произошедшего. По их словам, все остались живы.Как сообщили в департаменте полиции региона, водитель Daewoo Nexia, не убедившись в безопасности манёвра, развернулся и столкнулся с Toyota FJ Cruiser, которая двигалась в его направлении. Пострадавших нет.На водителя Daеwoo Nexia составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК.