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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:40

Просмотров: 147

Насмерть сбившего журналистку Екатерину Панасян водителя освободили по амнистии

Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении Е., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса. Водителя иномарки освободили от уголовного наказания по амнистии. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского суда.

Фото из архива Lada.kz
Судом установлено, что 2 декабря 2021 года примерно в 21:50 водитель Е. управлял автомашиной и, грубо нарушив пункт 9.9 и  пункт 10.1 Правил дорожного движения, совершил наезд на пешехода журналистку Екатерину Панасян, идущей по тротуару.  От полученных травм, не приходя в сознание, Екатерина Панасян скончалась в  Мангистауской областной больнице.

В суде прокурор просил признать виновным Е. по данной статье  и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет. В соответствии с Законом «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» от 07.12.2021 года, освободить от основного наказания.    
 
В суде представители потерпевшей  не возражали против применения судом Закона об амнистии.

- При назначении наказания Е. суд, учитывая обстоятельства смягчающие уголовную ответственность: признание  вины, раскаяние, ранее не судим. Обстоятельств отягчающих уголовную  ответственность прокурором не было установлено. Суд признал Е. виновным и назначил ему наказание  в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком на пять лет. Согласно закону «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» Е. освобождён от основного вида наказания, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Екатерина Панасян 2 декабря пострадала в результате ДТП в 12 микрорайоне. Её сбил автомобиль марки Toyota Sienna. Сначала водитель иномарки въехал через бордюр на тротуар, а затем сбил девушку. Другие люди, которые шли в этот момент по тротуару, успели отскочить в сторону и не пострадали.

По официальной версии полиции, водителю стало плохо за рулём. Он не смог нажать педаль тормоза. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Врачи оценивали состояние Екатерины как крайне тяжёлое. Спустя больше месяца с момента ДТП Екатерина Панасян скончалась.

Екатерине было 28 лет, она работала журналистом, занималась волонтёрством. У неё осталась двухлетняя дочь.



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