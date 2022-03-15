В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали два человека

Фото пресс-службы ведомства

Дорожно-транспортное происшествии произошло сегодня, 15 марта 2022 года.



По данным полиции, водитель автотранспорта Mitsubishi Pajero, направляясь в Актау, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовой автомобиль марки Shachman.



- В результате ДТП пострадали двое человек. Оба были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Одного после оказания медицинской помощи отпустили домой. Ведется расследование, - сообщили в полиции региона.



