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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:52

Просмотров: 842

В ДТП на трассе Актау-Жанаозен пострадали два человека

Авария произошла на 33-м километре трассы Актау-Жанаозен. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Дорожно-транспортное происшествии произошло сегодня, 15 марта 2022 года.

По данным полиции, водитель автотранспорта Mitsubishi Pajero, направляясь в Актау, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовой автомобиль марки Shachman.

- В результате ДТП пострадали двое человек. Оба были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Одного после оказания медицинской помощи отпустили домой. Ведется расследование, - сообщили в полиции региона.




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Комментарии ( 1 )

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 Ирон (Посетители) Вчера, 22:14
Вот как так а?4 полосы железные разделы полос.теперь по пути аварии стали делать.что за народ
 
 

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