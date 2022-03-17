Нетрезвый водитель «легковушки» влетел во внедорожник виновника ДТП в пригороде Актау

Вызов по факту ДТП поступил 16 марта около 16:00.Как установлено, водитель Lexus ES 300 не соблюдал дистанцию и врезался в грузовой автомобиль «Урал 5863».Через некоторое время в машину виновника аварии Lexus ES 300 влетел ВАЗ-2107. Как оказалось, водитель «легковушки» управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Результат медицинского освидетельствование показал лёгкую степень алкогольного опьянения. При этом он не имел водительские права на управление автотранспортом.Трое пострадавших были доставлены в областную больницу. После оказания помощи они были отпущены.На водителя Lexus ES 300 составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителем ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений, причинившее материальный ущерб). Наказание влечёт штраф в размере 20 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.А водитель ВАЗ-2107 привлечен к ответственности по части 6 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортом водителем в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений. Действия совершены лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Ему же грозит административный арест на 20 суток.