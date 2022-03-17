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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:09

Просмотров: 818

Женщину увезла машина Скорой помощи с акции протеста в Жанаозене

В Сети появилось видео с инцидентом с одной из протестующих у акимата.

Кадр видео
На кадрах видео, снятого 16 марта у здания акимата Жанаозена, несколько мужчин несут на носилках человека в карету Скорой помощи.

Как сообщили в областном акимате, эта женщина находилась возле здания городского акимата в числе протестующих. В 17:00 бригада медиков доставила её в приёмный покой городской больницы Жанаозена с жалобами на общую слабость.

В 20:30 её состояние улучшилось. Она посоветовалась с супругом и отказалась от госпитализации. Её отпустили домой.

Как отмечается, участникам акции протеста было предложено трудоустройство по программе «Жұмыс Жасаймын» в частные предприятия малого и среднего бизнеса. Однако собравшиеся отказываются, требуя трудоустройство в АО «Озенмунайгаз» в обход общей очереди, которая формируется в рамках действующего алгоритма по трудоустройству в нефтегазовую отрасль.

- Выполнение этого требования не представляется возможным, так как против выступают остальные кандидаты на трудоустройство, находящиеся в очереди, объясняя это тем, что трудоустройство вне очереди несправедливо по отношению к ним, - сообщили в областном акимате.









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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • Василий Кравчук
  • Ingul
 Кари (Посетители) Сегодня, 10:11
Жанаозенцы в общем обнаглели, всем Озенмунайгаз подавай
 
 

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