Ковёр стал причиной возгорания в одной из квартир в Актау

Сегодня, 18 марта, около 17:24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что идёт задымление с седьмого этажа 22 дома в 5 микрорайоне.- На место выехали две единицы техники, восемь сотрудников личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям и одна техника с тремя сотрудниками центра медицины катастроф. До прибытия наших сотрудников возгорание ковра было потушено. Никто не пострадал, – сообщил Кайсар Нурманов, главный специалист УЧС Актау.