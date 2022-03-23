Руководитель офиса финансовой пирамиды в Актау получил шестилетний срок

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В Актобе огласили приговор по делу финансовой пирамиды «Home Avto Invest», сообщает портал «Актобе Таймс».
Перед судом предстали трое актюбинцев, которые создали в Актау, Актобе и Атырау финансовую пирамиду ТОО «Home Avto Invest», где под видом выплаты вознаграждения завладели деньгами казахстанцев. Кроме того, они принимали автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа.
Создателем финансовой пирамиды является Нурбек Зайнеденов, офисом в Атырау руководил Еламан Тукушев, в Актау - Инкарбек Кувашев.
Как сообщалось в обвинительном акте, актюбинец Нурбек Зайнеденов, имея корыстные намерения и стремление к быстрому незаконному материальному обогащению, изучив сложившуюся ситуацию по маркетингу в Казахстане, воспользовавшись низкой экономической грамотностью населения и познаниями в банковской сфере, решил создать финансовую пирамиду.
Потерпевшими по делу числятся 450 человек. Судье понадобился час, чтобы перечислить фамилии и имена тех, кто пострадал от деятельности финансовой пирамиды.
По данным судебных материалов, казахстанцы потеряли порядка двух миллиардов 215 миллионов тенге, поверив создателям финансовой пирамиды.
Организатору «Home Avto Invest» Нурбеку Зайнеденову назначили девять лет лишения свободы, руководителям актауского и атырауского офисов Инкарбеку Кувашеву и Еламану Тукушеву назначили по 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности. Раньше так называли колонию-поселение.
Кроме того, суд назначил дополнительное наказание – всех троих лишили права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на ближайшие семь лет.
- Вся работа ТОО «Home Avto Invest» сводилась к получению от граждан денег, автомашин и квартир, часть которых шла на выплаты бонусов и первоначальной выплаты, остальную часть прибыли они присваивали. Подсудимые полностью признали свою вину. Её доказывают также показания потерпевших, свидетелей, договоры о совместной деятельности, купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежей, заключениями экспертиз, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.
Финансовая пирамида «Home Avto Invest» возникла в декабре 2019 года и действовала несколько месяцев. До февраля 2020 года она сумела обмануть почти 450 граждан.
Сотовые телефоны, ноутбуки, мебель и средства, которые нашли в актюбинском, атырауском и актауском офисах ТОО «Home Avto Invest» в момент прихода правоохранителей, по приговору суда реализуют в счёт возмещения ущерба потерпевшим.
- Одна категория потерпевших просит полностью взыскать сумму, которую они вложили и заключили договоры. Они не получали бонусы, поэтому суд удовлетворил их исковые требования полностью. Вторая категория потерпевших в суде рассказала, что получила бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Их исковые требования удовлетворены частично, с учётом вычета бонусов. Третья категория потерпевших просила у суда оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им. Суд оставил этот вопрос на рассмотрение гражданского судопроизводства, - разъяснила судья после оглашения приговора.
Перед судом предстали трое актюбинцев, которые создали в Актау, Актобе и Атырау финансовую пирамиду ТОО «Home Avto Invest», где под видом выплаты вознаграждения завладели деньгами казахстанцев. Кроме того, они принимали автотранспорт и недвижимость с рассрочкой платежа.
Создателем финансовой пирамиды является Нурбек Зайнеденов, офисом в Атырау руководил Еламан Тукушев, в Актау - Инкарбек Кувашев.
Как сообщалось в обвинительном акте, актюбинец Нурбек Зайнеденов, имея корыстные намерения и стремление к быстрому незаконному материальному обогащению, изучив сложившуюся ситуацию по маркетингу в Казахстане, воспользовавшись низкой экономической грамотностью населения и познаниями в банковской сфере, решил создать финансовую пирамиду.
Потерпевшими по делу числятся 450 человек. Судье понадобился час, чтобы перечислить фамилии и имена тех, кто пострадал от деятельности финансовой пирамиды.
По данным судебных материалов, казахстанцы потеряли порядка двух миллиардов 215 миллионов тенге, поверив создателям финансовой пирамиды.
Организатору «Home Avto Invest» Нурбеку Зайнеденову назначили девять лет лишения свободы, руководителям актауского и атырауского офисов Инкарбеку Кувашеву и Еламану Тукушеву назначили по 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности. Раньше так называли колонию-поселение.
Кроме того, суд назначил дополнительное наказание – всех троих лишили права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на ближайшие семь лет.
- Вся работа ТОО «Home Avto Invest» сводилась к получению от граждан денег, автомашин и квартир, часть которых шла на выплаты бонусов и первоначальной выплаты, остальную часть прибыли они присваивали. Подсудимые полностью признали свою вину. Её доказывают также показания потерпевших, свидетелей, договоры о совместной деятельности, купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежей, заключениями экспертиз, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.
Финансовая пирамида «Home Avto Invest» возникла в декабре 2019 года и действовала несколько месяцев. До февраля 2020 года она сумела обмануть почти 450 граждан.
Сотовые телефоны, ноутбуки, мебель и средства, которые нашли в актюбинском, атырауском и актауском офисах ТОО «Home Avto Invest» в момент прихода правоохранителей, по приговору суда реализуют в счёт возмещения ущерба потерпевшим.
- Одна категория потерпевших просит полностью взыскать сумму, которую они вложили и заключили договоры. Они не получали бонусы, поэтому суд удовлетворил их исковые требования полностью. Вторая категория потерпевших в суде рассказала, что получила бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Их исковые требования удовлетворены частично, с учётом вычета бонусов. Третья категория потерпевших просила у суда оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им. Суд оставил этот вопрос на рассмотрение гражданского судопроизводства, - разъяснила судья после оглашения приговора.
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