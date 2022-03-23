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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 319

Гранты зарубежных университетов получил выпускник из Жанаозена

Ученик 11 класса лицея «Білім-Инновация» Арман Шарип выиграл гранты двух зарубежных университетов в США и Бельгии, передает пресс-служба акимата Жанаозена.

Арман Шарип. Фото предоставила пресс-служба акимата Жанаозена
Выпускник Арман Шарип удостоился грантов «Illinois Wesleyan University» в Блумингтоне и «KU Leuven» в Левене.

По специальности «Английская филология» в университете «Illinois Wesleyan University» сумма гранта на четыре года составляет 160​ тысяч долларов.

​​Для достижения такого успеха парню пришлось упорно трудиться - 2,5 года он занимается с учителем с профориентационным направлением работы.

На экзамене международного уровня TOEFL Арман Шарип набрал 92 балла, на экзамене SAT - 1370 баллов.

Экзамен TOEFL предназначен специально для тестирования знаний абитуриентов, изучающих английский язык как иностранный. Результаты этого экзамена требуются для поступления во многие вузы, включая учебные заведения не англоязычных стран.

Арман Шарип участвовал также в конкурсах грантов еще нескольких зарубежных университетов. На данный момент он ожидает ответа от них. После этого уже окончательно определится с учебным заведением.

Наставник Армана Шарипа - Нурзат Абильда отметил, что бельгийский университет «KU Leuven» входит в топ-100 вузов мира. Учиться в нем могут только по-настоящему трудолюбивые и упорные ребята.

- Арман - это ученик, который любит поиски, имеет очень высокую внутреннюю мотивацию, упорно трудится для достижения поставленной цели. Это и приводит его к успеху, - поделился Нурзат Абильда.


Юноша - первый в истории лицея ученик, получивший образовательный грант в университетах США и Бельгии. Ранее выпускники вуза выигрывали грант университета «Vytautas Magnus» Литовской Республики.

Перспективный ученик является кандидатом на «Алтын белгі», победитель многих международных конкурсов. Он - член системы внутришкольного управления, защитник экологии и гордость учебного заведения.



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