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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 619

Начальник департамента полиции Мангистау ответит на вопросы населения

Глава полиции региона проведет отчетную встречу с населением. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
Встреча состоится 29 марта в здании «Дома дружбы» (Ассамблея народа Казахстана) в 34 микрорайоне в 17:00.

- В ходе встречи с населением Аян Дуйсембаев, руководитель департамента полиции, ответит на вопросы граждан, а также проинформирует о мерах, принимаемых по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе. Все высказанные гражданами жалобы и заявления будут взяты на контроль. По итогам встречи будет проведено обобщение и анализ поступивших от населения предложений, а также принятых по ним организационных и практических мер, направленных на совершенствование деятельности полиции, - сообщает пресс-служба департамента региона Мангистауской области.

Принять участие во встрече могут все желающие.



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