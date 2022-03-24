Начальник департамента полиции Мангистау ответит на вопросы населения

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Встреча состоится 29 марта в здании «Дома дружбы» (Ассамблея народа Казахстана) в 34 микрорайоне в 17:00.



- В ходе встречи с населением Аян Дуйсембаев, руководитель департамента полиции, ответит на вопросы граждан, а также проинформирует о мерах, принимаемых по борьбе с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе. Все высказанные гражданами жалобы и заявления будут взяты на контроль. По итогам встречи будет проведено обобщение и анализ поступивших от населения предложений, а также принятых по ним организационных и практических мер, направленных на совершенствование деятельности полиции, - сообщает пресс-служба департамента региона Мангистауской области.



Принять участие во встрече могут все желающие.