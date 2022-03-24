В праздничные дни в Мангистауской области родились 258 детей

фото из архива Lada.kz

С 19 по 23 марта в областном перинатальном центре «Мать и дитя» родились 104 малыша. Как и в дни празднования Амала, в эти праздничные дни лидируют мальчики – мужского населения Мангистау стало на 57 больше. Семьи области пополнились 48 девочками.



В день празднования Наурыза 22 марта в перинатальном центре области счастливые родители стали обладателями девяти наследников. Девочек здесь родилось на три больше. Среди новорожденных, которые появились в перинатальном центре 22 марта, одна двойня.



С 19 по 23 марта в Актауском городском перинатальном центре родились. 84 ребенка (49 мальчиков и 35 девочек). Из них 22 марта – 14: шесть девочек и восемь мальчиков.



С начала года, включая 23 марта, в Мангистауской области родились 4 736 новых граждан Казахстана. В Актау количество новорожденных с января по 23 марта составило 1 532.