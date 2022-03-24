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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:45

Просмотров: 344

В Мангистау ревакцинацию прошли более 45 тысяч человек

Процедура проводится в 25 поликлиниках региона. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Аскар Сагимбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

А Сагимбаев.
В настоящее время ревакцинацию в области прошли 45 476 человек, в том числе медицинские работники, госслужащие, работники производства, педагоги, беременные женщины и представители других профессий.

- Первая партия вакцины «Спутник Лайт» в объеме две тысячи доз была доставлена в регион 24 ноября минувшего года. В регионе сейчас доступны: российская вакцина «Sputnik V», отечественная «QazVac», китайские препараты «Синовак Вероселл» и «CoronaVac», а также американский «Pfizer». В области с 3 февраля 2021 года по 24 марта 2022 года 1-м компонентом привито 213 808 человек (55,1%), 2-м компонентом - 202 889 человек (52,2%), - сообщил Аскар Сагимбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 6 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 15:27
Цитата: GuF
я о количестве поликлиник не был осведомлен,спасибо большое

первое же предложение под заголовком:
Процедура проводится в 25 поликлиниках региона.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 15:21
Smirnoff, тогда да соглашусь ,я о количестве поликлиник не был осведомлен,спасибо большое
 
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  • Fargo
  • Kain-Livesy
 Smirnoff (Посетители) Сегодня, 15:05
Цитата: GuF
,400 человек за 8 рабочих часов с учетом того что были праздничные/выходные дни.


Ну 25 поликлиник по Мангистау так то... ну не знаю, говорю что видел. Ну сколько было в мой день.. Если я минут 40 ждал, пока мы втроём получим прививку, прошло до меня где то человек 10. Если посчитать - вполне соответствует тому что есть. Как ни странно.
 
-1
  • Fargo
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GuF (Посетители) Сегодня, 15:02
Smirnoff,
Просто если даже считать за 10 дней это не реально,400 человек за 8 рабочих часов с учетом того что были праздничные/выходные дни.
 
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Smirnoff (Посетители) Сегодня, 14:53
GuF,

Ну не знаю... Мы 17 числа проходили ревакцинацию в Нейроне. Не сказать, конечно, что было не протолкнуться, но минут 40 гуляли, пока подошла наша очередь.
 
-1
  • Fargo
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GuF (Посетители) Сегодня, 14:31
Статья 15 марта В Мангистау ревакцинацию прошли более 41 тысячи человек За 10 дней 4 тысячи человек,слабо верится, циферки от фонаря рисуют,людям смс приходят о том что они прошли вакцинацию и получили паспорт,хотя и близко ни куда ни ходили.Везде одни балаболы и воры сидят.Тошнит уже
 
 

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