В Мангистау ревакцинацию прошли более 45 тысяч человек

А Сагимбаев.

В настоящее время ревакцинацию в области прошли 45 476 человек, в том числе медицинские работники, госслужащие, работники производства, педагоги, беременные женщины и представители других профессий.



- Первая партия вакцины «Спутник Лайт» в объеме две тысячи доз была доставлена в регион 24 ноября минувшего года. В регионе сейчас доступны: российская вакцина «Sputnik V», отечественная «QazVac», китайские препараты «Синовак Вероселл» и «CoronaVac», а также американский «Pfizer». В области с 3 февраля 2021 года по 24 марта 2022 года 1-м компонентом привито 213 808 человек (55,1%), 2-м компонентом - 202 889 человек (52,2%), - сообщил Аскар Сагимбаев, заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.