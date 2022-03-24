Не выходить на улицу: очередное штормовое предупреждение объявлено в Мангистау

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В целях предупреждения и предотвращения несчастных случаев, в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона просят жителей быть осторожнее.



- Завтра, 25 марта, в Мангистауской области ожидаются осадки. Днем на западе и юге области временами сильные осадки (дождь, снег). На западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе и юго-востоке области - 15-20 метров в секунду. В Актау 25 марта также ожидаются осадки. Днем временами сильный дождь и снег. Ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. ДЧС Мангистауской области убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности, - сообщили в ведомстве.



В ДЧС региона просят водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта. При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и лоджиях ревизию.



- Все легкие и объемные вещи следует закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Без особой необходимости лучше не выходить на улицу, – сообщили в ДЧС Мангистау.