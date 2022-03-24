В Мангистау из-за плохой видимости перекрыли несколько трасс





В связи с неблагоприятными погодными условиями, повышенной пылью и ухудшением видимости на трассах республиканского и местного значения в 15:15 часов временно закрыты несколько трасс.- В связи с пыльной бурей и отсутствием видимости 24.03.2022 года на автодороге республиканского значения с 15:15 (по местному времени) временно ограничено движение для всех видов транспорта. Речь идет об участке дорог Шетпе-Жетыбай, автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау и 647-714 километр, - сообщили в АО «НК «КазАвтоЖол».