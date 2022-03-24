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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:19

Просмотров: 1008

Цех по производству мясных консервов открыли в селе Курык

Предприниматель из Каракиянского района открыл цех по производству мясных консервов. Мощность мини-цеха составит 80 000 штук консервов в год. Об этом сообщила Алия Абдыкаликова, руководитель районного отдела предпринимательства и промышленности.

Фото пресс-службы акима Каракиянского района
В настоящее время прорабатывается вопрос получения сертификата на выпускаемую готовую продукцию.

- Все оборудование установлено и готово к запуску. В качестве сырья будет использоваться конина и говядина. Готовую продукцию предприниматель собирается реализовывать в 370-миллиграммовой таре. Мощность мини-цеха составит 80 000 штук консервов в год. У предпринимателя уже есть потенциальные заказчики, – рассказала Алия Абдыкаликова, руководитель отдела предпринимательства и промышленности Каракиянского района.



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Комментарии ( 3 )

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синдбад (Посетители) Сегодня, 20:02
Лишь бы качество не подкачало.Особенно в первые лет пять(хотя бы).
 
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  • babushka
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:58
Как показывает практика , цены на местные продукты выше привозных. Надеюсь эта тушонка будет вкусной и недорогой, а то "Уральская" золотая!
 
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  • tolk
  • синдбад
  • kolu411
 Lokki_13 (Посетители) Сегодня, 17:56
Лишь бы цены были доступны для наших граждан. А то по 1000 т за 300г мяса платить не комильфо
 
 

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