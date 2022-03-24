Цех по производству мясных консервов открыли в селе Курык

Фото пресс-службы акима Каракиянского района

В настоящее время прорабатывается вопрос получения сертификата на выпускаемую готовую продукцию.



- Все оборудование установлено и готово к запуску. В качестве сырья будет использоваться конина и говядина. Готовую продукцию предприниматель собирается реализовывать в 370-миллиграммовой таре. Мощность мини-цеха составит 80 000 штук консервов в год. У предпринимателя уже есть потенциальные заказчики, – рассказала Алия Абдыкаликова, руководитель отдела предпринимательства и промышленности Каракиянского района.