Благотворительная ярмарка с участием производителей из разных городов Казахстана пройдет в Актау

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На ярмарке, как говорят организаторы, будет представлена разная продукция от производителей с разных городов Казахстана. Часть выставочных площадей будет предоставлена предпринимателям из Актау на бесплатной основе.



- Они же, в свою очередь, выделяют часть вырученного дохода на благотворительность. Эти средства пойдут на покупку бассейна для особенных детей из реабилитационного центра «Перiште». Приглашаем всех жителей прийти на ярмарку и поддержать и предпринимателей, и наших особенных детей, - сообщили в фонде.



Ярмарка пройдет 25-30 марта в гостинице «Нур-Плаза». Вход свободный.