«Air Astana» запустит рейс из Актау в Лондон

Иллюстративное фото из открытых источников
По словам представителя авиакомпании в Актау Гулнары Декеевой, прямые рейсы в Лондон начнут выполнять 31 марта.
Полёты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.
Стоимость билетов в один конец начинается от 269 661 тенге.
Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.
Полёты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.
Стоимость билетов в один конец начинается от 269 661 тенге.
Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.
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