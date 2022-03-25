«Air Astana» запустит рейс из Актау в Лондон

Иллюстративное фото из открытых источников

По словам представителя авиакомпании в Актау Гулнары Декеевой, прямые рейсы в Лондон начнут выполнять 31 марта.



Полёты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.



Стоимость билетов в один конец начинается от 269 661 тенге.



Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.