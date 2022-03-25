«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 494.16 KZT
  • €1 = 543.77 KZT
  • 1 RUB = 5.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 1063

Ушёл из жизни ветеран труда ТОО «МАЭК-Казатомпром» и почетный гражданин Актау Қолғанат Нұржаубайұлы

После продолжительной болезни 25 марта 2022 года из жизни ушёл Қолғанат Нұржаубайұлы - почётный гражданин Актау, ветеран труда ТОО «МАЭК-Казатомпром», журналист и историк.

Қолғанат Нұржаубайұлы
Қолғанат Нұржаубайұлы родился 28 февраля 1953 года в Мангистауском районе Мангистауской области. В 1975 году окончил исторический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. С 1975 по 1977 годы работал заведующим отделом, директором вновь организованного областного краеведческого музея в Актау (тогда – г. Шевченко). С 1977 по 1984 годы возглавлял областное общество охраны памятников истории и культуры, внеся значительный вклад в изучение краеведения и исследование белых пятен в истории Мангистау.

С 1984 по 1987 годы работал инструктором, начальником общего отдела организационно-методического отдела Мангышлакского областного исполнительного комитета народных депутатов, с 1987 по 1990 год занимал должность помощника председателя Исполкома Актау, с 1990 по 1993 годы исполнял обязанности помощника председателя Мангистауского облисполкома, работал заведующим сектором контроля.

В 1993-1999 годах был заместителем начальника Мангистауского областного таможенного управления, участвовал в развитии таможенного дела в области.

В 2000-2002 годах будучи председателем ТОО «Уш Киян» основал первое республиканское независимое издание «Уш Киян» в Мангистауской области, редакция которого смело поднимала актуальные проблемы региона.

С января 2002 года он начал работать в ТОО «МАЭК-Казатомпром», возглавив отдел по связям с общественностью, занимаясь укреплением имиджа предприятия и диалога с потребителями, СМИ.

Қолғанат Нұржаубайұлы инициативно участвовал в общественно-политической жизни города и области как член партии «Аманат» и Союза журналистов Казахстана, а с развитием социальных сетей стал их активным пользователем. Неоднократно публиковался в городских, областных и республиканских средствах массовой информации, автор произведений «Таушық – құт мекенім», «Емші», «Шәмбілдің шаңырағы» и др.

За вклад в развитие энергокомбината аксакала неоднократно отмечали наградами «Заслуженный работник ТОО «МАЭК-Казатомпром», «Почетный энергетик электроэнергетического объединения Казахстана», «Заслуженный работник атомной промышленности Республики Казахстан 3 степени».

Профессиональные достижения Қолғаната Нұржаубайұлы были отмечены почётной грамотой Мангистауского облисполкома, благодарственным письмом президента Казахстана, юбилейными знаками отличия «40 лет Мангистауской области», «50 лет городу Актау», «55 лет городу Актау», «15 лет Казатомпрому», 50 лет МАЭК».

За долгую совместную жизнь Қолғанат Нұржаубайұлы и его супруга воспитали пятерых детей, каждому из них они помогли выбрать свой путь, получить образование и встать на ноги.

Руководство и коллектив ТОО «МАЭК-Казатомпром» выражают глубокие соболезнования семье безвременно ушедшего Қолғаната Нұржаубайұлы.

В памяти коллектива энергокомбината аксакал всегда будет достойным примером любви к своей профессии, целеустремленности и истинного патриотизма.

Прощание и похороны Қолғаната Нұржаубайұлы состоятся 27 марта 2022 года в 09:00 по адресу: г.Актау, 24 мкр., дом №13.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика