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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:05

Просмотров: 404

Доход за рубежом: Налоговые обязательства жителей Мангистау

Какие налоговые обязательства возникают при получении дохода из источников за пределами РК, рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Как отметили в ведомстве, физические лица обязаны представить декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и уплатить сумму налога от такого дохода.

Исчисление налога производится в декларации по ИПН (форма 240.00), которая представляется в орган государственных доходов по месту жительства не позднее 31 марта 2022 года.

Такой срок установлен по доходам, полученным в течение 2021 года.

Уплата ИПН по итогам налогового периода производится налогоплательщиком в размере 10 процентов от дохода в срок не позднее 10 апреля 2022 года.

Декларацию физические лица могут сдать на бумажном носителе в налоговый орган по месту жительства и в электронной форме через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz.

Суммы уплаченных за пределами РК налогов на доходы или иного иностранного налога, аналогичного ИПН, с доходов, полученных физическим лицом-резидентом из источников за пределами страны, подлежат зачёту в счёт уплаты ИПН в Казахстане в порядке, определённом статьей 303 Налогового кодекса, в пределах ставки ИПН, при наличии документа, подтверждающего уплату такого иностранного подоходного налога.



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