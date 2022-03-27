Доход за рубежом: Налоговые обязательства жителей Мангистау

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Как отметили в ведомстве, физические лица обязаны представить декларацию по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и уплатить сумму налога от такого дохода.



Исчисление налога производится в декларации по ИПН (форма 240.00), которая представляется в орган государственных доходов по месту жительства не позднее 31 марта 2022 года.



Такой срок установлен по доходам, полученным в течение 2021 года.



Уплата ИПН по итогам налогового периода производится налогоплательщиком в размере 10 процентов от дохода в срок не позднее 10 апреля 2022 года.



Декларацию физические лица могут сдать на бумажном носителе в налоговый орган по месту жительства и в электронной форме через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz.



Суммы уплаченных за пределами РК налогов на доходы или иного иностранного налога, аналогичного ИПН, с доходов, полученных физическим лицом-резидентом из источников за пределами страны, подлежат зачёту в счёт уплаты ИПН в Казахстане в порядке, определённом статьей 303 Налогового кодекса, в пределах ставки ИПН, при наличии документа, подтверждающего уплату такого иностранного подоходного налога.