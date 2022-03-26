Сколько составит фитр-садака в Мангистау

- Пусть Всевышний дарует нам возможность встретить месяц, полный милости, прощения и награды! Я призываю вас проводить больше благотворительных мероприятий в этот период, - обратился Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана в Нур-Султане был определён размер пожертвования на Рамазан в 2022 году.Размер фитр-садака утверждён исходя из среднерыночной цены двух килограммов муки в стране и составит 500 тенге.Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями Духовного управления мусульман Казахстана.В этом году священный месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая. Такое решение принято по согласованию с Духовным управлением мусульман Узбекистана и Кыргызстана.Пост продлится 30 дней. 2 мая - Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля - Қадыр түні (Ночь предопределения).