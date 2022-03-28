Декларация о доходах и имуществе: мангистауским госслужащим выставили сроки

- Декларация о доходах и имуществе в 2022 году представляется лицами первого этапа всеобщего декларирования, которыми в 2021 году представлена декларация об активах и обязательствах (форма 250.00). Для заполнения деклараций в электронном виде можно воспользоваться сервисом «Кабинет налогоплательщика» и мобильным приложением «e-Salyq Аzamat». Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой - по месту нахождения, - сообщили в ведомстве.

В стране поэтапно вводится всеобщее декларирование, которое начинается с государственных служащих, приравненных к ним лиц, а также их супругов.Декларацию на бумажном носителе нужно представить не позднее 15 июля 2022 года.Срок представления декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде - 15 сентября.