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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:58

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Декларация о доходах и имуществе: мангистауским госслужащим выставили сроки

О сроках представления декларации о доходах и имуществе сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В стране поэтапно вводится всеобщее декларирование, которое начинается с государственных служащих, приравненных к ним лиц, а также их супругов.

Декларацию на бумажном носителе нужно представить не позднее 15 июля 2022 года.

Срок представления декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде - 15 сентября.

- Декларация о доходах и имуществе в 2022 году представляется лицами первого этапа всеобщего декларирования, которыми в 2021 году представлена декларация об активах и обязательствах (форма 250.00). Для заполнения деклараций в электронном виде можно воспользоваться сервисом «Кабинет налогоплательщика» и мобильным приложением «e-Salyq Аzamat». Физическими лицами декларации представляются по месту жительства (пребывания), а индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой - по месту нахождения, - сообщили в ведомстве.



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