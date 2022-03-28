В Актау планируют открыть прямые авиарейсы в Иран и Германию

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В Актау прошла встреча представителей международных туристических компаний.
После продолжительной беседы с иностранными гостями из Турции, Кувейта, Арабских Эмиратов и других стран местные чиновники пришли к выводу, что прямые перелеты из Актау в Иран и Германию - наилучший способ привлечь иностранных туристов, передает Tengrinews.kz.
- Сложность, о которой говорили все, это ограниченное количество перелетов в соседние города и страны. Большие турецкие туроператоры делились опытом и говорили, что очень важно запустить прямые перелеты из Германии в Актау. По возвращении в Нур-Султан я буду очень активно говорить с соседним министерством о том, что это необходимо. Также для Актау будет очень важно, если мы добьемся и откроем безвизовый режим для граждан Ирана, потому что перелет занимает не больше часа. А Иран - это очень серьезный большой богатый рынок, - сказал Ержан Еркинбаев.
Казахстаном на сегодняшний день сняты визовые ограничения для 74 стран мира. По поручению Главы государства в ближайшем будущем эту цифру доведут до 100. По словам вице-министра культуры и спорта РК, в настоящее время они работают над тем, чтобы установить безвизовый режим для граждан Китая и Индии. Ержан Еркинбаев объяснил, почему Казахстану так важен иностранный турист.
- Для нас турист - это тот, кто переночевал в гостинице, посетил национальный парк или, например, остановился в санатории. Этот турист приносит Казахстану 1200-1500 долларов за период пребывания. Это данные, которые мы получаем у Нацбанка. Именно поэтому иностранный турист нам очень важен. Он очень много тратит, он делает нашу страну более известной на туристическом рынке, и у нас есть все условия-, - заявил Ержан Еркинбаев.
Представители иностранных туроператоров сообщили, что по меркам их стран предлагаемые условия являются вполне доступными и могут быть реализованы в случае открытия перелетов.
После продолжительной беседы с иностранными гостями из Турции, Кувейта, Арабских Эмиратов и других стран местные чиновники пришли к выводу, что прямые перелеты из Актау в Иран и Германию - наилучший способ привлечь иностранных туристов, передает Tengrinews.kz.
- Сложность, о которой говорили все, это ограниченное количество перелетов в соседние города и страны. Большие турецкие туроператоры делились опытом и говорили, что очень важно запустить прямые перелеты из Германии в Актау. По возвращении в Нур-Султан я буду очень активно говорить с соседним министерством о том, что это необходимо. Также для Актау будет очень важно, если мы добьемся и откроем безвизовый режим для граждан Ирана, потому что перелет занимает не больше часа. А Иран - это очень серьезный большой богатый рынок, - сказал Ержан Еркинбаев.
Казахстаном на сегодняшний день сняты визовые ограничения для 74 стран мира. По поручению Главы государства в ближайшем будущем эту цифру доведут до 100. По словам вице-министра культуры и спорта РК, в настоящее время они работают над тем, чтобы установить безвизовый режим для граждан Китая и Индии. Ержан Еркинбаев объяснил, почему Казахстану так важен иностранный турист.
- Для нас турист - это тот, кто переночевал в гостинице, посетил национальный парк или, например, остановился в санатории. Этот турист приносит Казахстану 1200-1500 долларов за период пребывания. Это данные, которые мы получаем у Нацбанка. Именно поэтому иностранный турист нам очень важен. Он очень много тратит, он делает нашу страну более известной на туристическом рынке, и у нас есть все условия-, - заявил Ержан Еркинбаев.
Представители иностранных туроператоров сообщили, что по меркам их стран предлагаемые условия являются вполне доступными и могут быть реализованы в случае открытия перелетов.
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