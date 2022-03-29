Соблюдайте спокойствие: в Актау проходят антитеррористические учения

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Антитеррористические учения правоохранительные органы проводят сегодня, 29 марта, на территории Актау.



- В период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в 12 и 23 микрорайонах, - пояснили в пресс-службе ведомства.



Мероприятие проводится для отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера.



- Уважаемые жители, просим вас отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие,- обратились к населению в департаменте полиции региона.