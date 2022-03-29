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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:11

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Внимание жителям Мангистау: за просроченные паспорт и удостоверение личности предусмотрены штрафы

В мангистауском филиале «Правительство для граждан» рассказали, какой штраф грозит казахстанцам за просроченные паспорт и удостоверение личности.

Фото пресс-службы ведомства
В мангистауском филиале «Правительство для граждан» рекомендуют горожанам чаще «заглядывать» в документы и менять удостоверение личности, не дожидаясь истечения срока его действия.

По словам первого заместителя председателя правления, госкорпорации Суйениша Абдильдина, часто клиенты обращаются в ЦОН уже после окончания сроков действия документа. Однако, согласно кодексу «Об административных правонарушениях» проживание граждан Республики Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, свыше одного месяца влечёт штраф в размере 7 МРП (21 441 тенге).

- Заменить удостоверение личности можно в любом ЦОНе независимо от места прописки. Необходимо лишь предъявить старый документ и оплатить госпошлину в размере 0,2 МРП (612,6 тенге). Новый документ будет готов в течение 15 рабочих дней. По желанию можно ускорить срок изготовления удостоверения от одного до пяти рабочих дней за дополнительную плату, - уточнил Суйениш Абдильдин.

Также в ведомстве отметили, что удостоверение личности выдаётся казахстанцам с 16-летнего возраста. За первым документом в ЦОН подростку необходимо обращаться вместе с одним из родителей. При оформлении иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт (при его наличии) и оплатить госпошлину.
При просрочке паспорта штраф не предусмотрен. Паспорт является добровольным документом, используемый при выезде за рубеж. Чтобы получить паспорт, можно также обратиться в любой ЦОН. Стоимость госпошлины – 8 МРП (24 504 тенге).

Граждане, сменившие фамилии или имя в свидетельстве о рождении, фамилию в связи с заключением/расторжением брака, также должны своевременно заменить удостоверение личности.

- Отметим, госуслуги по выдаче документов, удостоверяющих личность, предоставляют сотрудники миграционной полиции, которые также работают в ЦОНах, - отметили в ведомстве.



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