Внимание жителям Мангистау: за просроченные паспорт и удостоверение личности предусмотрены штрафы

Фото пресс-службы ведомства

В мангистауском филиале «Правительство для граждан» рекомендуют горожанам чаще «заглядывать» в документы и менять удостоверение личности, не дожидаясь истечения срока его действия.



По словам первого заместителя председателя правления, госкорпорации Суйениша Абдильдина, часто клиенты обращаются в ЦОН уже после окончания сроков действия документа. Однако, согласно кодексу «Об административных правонарушениях» проживание граждан Республики Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, свыше одного месяца влечёт штраф в размере 7 МРП (21 441 тенге).



- Заменить удостоверение личности можно в любом ЦОНе независимо от места прописки. Необходимо лишь предъявить старый документ и оплатить госпошлину в размере 0,2 МРП (612,6 тенге). Новый документ будет готов в течение 15 рабочих дней. По желанию можно ускорить срок изготовления удостоверения от одного до пяти рабочих дней за дополнительную плату, - уточнил Суйениш Абдильдин.



Также в ведомстве отметили, что удостоверение личности выдаётся казахстанцам с 16-летнего возраста. За первым документом в ЦОН подростку необходимо обращаться вместе с одним из родителей. При оформлении иметь при себе свидетельство о рождении, паспорт (при его наличии) и оплатить госпошлину.

При просрочке паспорта штраф не предусмотрен. Паспорт является добровольным документом, используемый при выезде за рубеж. Чтобы получить паспорт, можно также обратиться в любой ЦОН. Стоимость госпошлины – 8 МРП (24 504 тенге).



Граждане, сменившие фамилии или имя в свидетельстве о рождении, фамилию в связи с заключением/расторжением брака, также должны своевременно заменить удостоверение личности.



- Отметим, госуслуги по выдаче документов, удостоверяющих личность, предоставляют сотрудники миграционной полиции, которые также работают в ЦОНах, - отметили в ведомстве.