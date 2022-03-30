«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 30 Марта
+9...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.3 KZT
  • €1 = 520.13 KZT
  • 1 RUB = 5.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 2106

Давай, до свидания! Акимат Актау расторг контракт с TOO «Clover Media Group»

Акимат Актау расторг контракт с TOO «Clover Media Group» в Актау, сообщается в Telegram-канале Protenge.

Фото из доступных источников
Сумма договора составляла почти 300 миллионов тенге. На эти деньги ТОО «Clover Media Group» должна была обеспечить «особую праздничную атмосферу» в Актау.

Акимат Актау расторг договор с компанией 28 марта. Часть суммы в 140 миллионов тенге уже выплатили. Это деньги за выполненные работы. Ещё 160 миллионов тенге останутся в бюджете.

Ранее аким Актау Нурдаулет Килыбай в телефонном разговоре говорил, что он недоволен работой подрядчика и обещал расторгнуть с ним договор.

- Если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни. Мы же тоже люди. Мне очень обидно, не то, чтобы обидно, зла просто на них не хватает, - заявил аким Актау.


Напомним, актауский «Осётр» вновь оказался в центре внимания СМИ.

Аким Актау Нурдаулет Килыбай настаивал на том, что за фигуру «Осетра», установленного на набережной, заплатили спонсоры.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:06
а можно смету увидеть на 140 млн?

Коррупция!

Цитата: GuF
В итоге все безнаказанные остались.


что очень плохо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ММА
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:14
Вернуть надо эти 140 мл тенге, так был расторгнут Договор по инициативе Заказчика, значит не был подписан Акт и приняты данные услуги foo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Adai11
  • strana.kz
 7292Aktau (Посетители) Сегодня, 13:08
было бы хорошо увидеть смету ,куда ушли 140 миллионов
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Daulet201999
  • tolk
  • ak12
  • strana.kz
  • Ютюз
 GuF (Посетители) Сегодня, 12:55
нормально так,херню сотворили,бабки распилили.Эти висящие сопли(гирлянды) которые не работают с самого начала и это убожество тюльпаны.Бабки пусть вернут а споли и цветы себе забирают.В итоге все безнаказанные остались.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kain-Livesy
  • Daulet201999
  • tolk
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 12:43
При украшении города наверное нужно прислушиваться к мнению самих граждан, что граждане хотят видеть в своем городе.
А выбор подрядчика быть максимально прозрачным.
Рассмотрение эскизы будущих строений на общественных слушаниях, и потом после выбора народа, заключать договор на украшение города.
почему как будет выглядеть город, решает комиссия из нескольких людей? Если есть спонсоры пожалуйста!
Но в основном наши налоги, налоги крупного бизнеса идут на это все. А отчета прозрачного нет.

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • tom2005
  • tolk
  • Daulet201999
  • 7292Aktau
  • ak12
  • strana.kz
 babe (Посетители) Сегодня, 12:21
140 миллионов разбазарили !!!! Позор Акимату!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика