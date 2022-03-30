Давай, до свидания! Акимат Актау расторг контракт с TOO «Clover Media Group»

- Если честно, мою репутацию, как они, никто не портил никогда в жизни. Мы же тоже люди. Мне очень обидно, не то, чтобы обидно, зла просто на них не хватает, - заявил аким Актау.

Сумма договора составляла почти 300 миллионов тенге. На эти деньги ТОО «Clover Media Group» должна была обеспечить «особую праздничную атмосферу» в Актау.Акимат Актау расторг договор с компанией 28 марта. Часть суммы в 140 миллионов тенге уже выплатили. Это деньги за выполненные работы. Ещё 160 миллионов тенге останутся в бюджете.Ранее аким Актау Нурдаулет Килыбай в телефонном разговоре говорил, что он недоволен работой подрядчика и обещал расторгнуть с ним договор.Напомним, актауский «Осётр» вновь оказался в центре внимания СМИ.Аким Актау Нурдаулет Килыбай настаивал на том, что за фигуру «Осетра», установленного на набережной, заплатили спонсоры.